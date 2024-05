Nổ nồi hơi ở công ty hóa chất, 8 người tử vong, 48 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Các quan chức cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 48 người bị thương sau vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở quận Thane của bang Maharashtra, Ấn Độ vào chiều 23/5.

Ngọn lửa bắt đầu sau một vụ nổ nồi hơi bên trong Công ty Hóa chất Amber nằm ở khu vực MIDC của Dombivli ở Thane và nhanh chóng lan sang hai đến ba cơ sở nhà máy gần đó.

Ít nhất 8 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Một quan chức chính phủ cho biết các đội từ Ban Quản lý Thảm họa Khu vực của cơ quan dân sự Thane và 13 người từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Thane cũng đã đến hiện trường, đồng thời nỗ lực bổ sung để kiểm soát ngọn lửa.

Trao đổi với giới truyền thông, người dân địa phương cho biết âm thanh của vụ nổ cách xa hiện trường vụ nổ tới 3km. Một quan chức dân sự cho biết những công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

Gọi vụ việc là bi thảm, Phó Thủ hiến Maharashtra Devendra Fadnavis cho biết 8 người bị mắc kẹt trong khuôn viên đã được giải cứu.

