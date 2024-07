Những trường hợp đầu tiên ở Hà Tĩnh bị "thu bằng lái” trên VNeID

Sáng 2/7, tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, chị Trần Thị H, SN 1989, trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển xe mô tô 38M1-392.xx có hành vi vi phạm dừng xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông.

Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP Hà Tĩnh đã kiểm tra, yêu cầu và hướng dẫn chị H xuất trình giấy phép lái xe đã tích hợp trong ứng dụng VNeID. Qua kiểm tra, đối chiếu các dữ liệu thấy thông tin trùng khớp, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tạm giữ GPLX đối với chị H trên môi trường điện tử (không tạm giữ giấy phép lái xe bản giấy của chị H).



Chiều 2/7, tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc qua ghi nhận kết quả từ máy đo tốc độ, Đội CSGT-TT, Công an huyện Can Lộc phát hiện 3 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ và đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi hướng dẫn tài xế xuất trình giấy phép lái xe được tích hợp trên ứng dụng VNeID, Đội CSGT đã tiến hành kiểm tra trên phần mềm tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Bộ Công an, cho kết quả thông tin trùng khớp, chưa bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Với hành vi nêu trên, Đội CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Người vi phạm không bị giữ giấy phép lái xe bản giấy như trước đây, sau khi tài xế chấp hành quyết định xử phạt hệ thống sẽ gỡ bỏ thời hạn tạm giữ trên ứng dụng VnelD.

Việc thực hiện theo quy định mới thủ tục rất nhanh chóng, thuận tiện, không cần phải mang nhiều giấy tờ mỗi khi ra đường, tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trường hợp giấy phép lái xe tích hợp cả ô tô và mô tô.

Sau khi bị tạm giữ, hệ thống sẽ gửi thông tin đến tài khoản định danh điện tử của người vi phạm và trong ứng dụng VNiED sẽ hiển thị thông tin GPLX và thông tin này chỉ được gỡ khi người vi phạm đã hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp phạt.

Với việc triển khai thực hiện Luật căn cước và Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an, việc kiểm tra, xuất trình các loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNiED được thực hiện nhanh gọn, thông tin rõ ràng, chính xác, minh bạch, tiết kiệm được thời gian cho người dân.



Tác giả: Đức Quang

Nguồn tin: cand.com.vn