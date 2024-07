Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ

Các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ.



Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước (cả nước tăng 6,42%), đứng thứ 20 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (sau Thanh Hóa).

Về quy mô kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 53.379 tỷ đồng tăng 5.969 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 3/6 tỉnh Bắc Trung Bộ và xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về tình hình sản xuất công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều dấu hiệu tích cực, khi có 3/4 nhóm ngành công nghiệp cấp 1 đều ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là vào thời điểm đầu tháng 4 năm 2024, xưởng cán nóng đại tu sửa, dây chuyền sản xuất thép dừng sản xuất; thị phần bán nội địa giảm, thị trường quốc tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh do đó sản lượng thép sản xuất giảm mạnh so cùng kỳ năm 2023. Vì vậy, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản xuất thép đang gặp khó khăn do thị trường thế giới bị thu hẹp.

Theo ông Trần Thanh Bình, Cục trưởng Thống kê Hà Tĩnh, tính chung 6 tháng đầu năm 2024 tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 25.051,41 tỷ đồng, tăng 15,94% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.586,76 tỷ đồng, tăng 79,12% nhờ các dự án trọng điểm Trung ương triển khai trên địa bàn như cao tốc bắc-nam, đường dây 500kV; vốn đầu tư ngoài nhà nước ước đạt 7.766,56 tỷ đồng, giảm 16,19% do hoạt động đầu tư từ khu vực doanh nghiệp còn khó khăn; vốn đầu tư thực hiện khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 9.896,1 tỷ đồng, tăng 19,65% nhờ một số dự án lớn như nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy Pin Lithium.

Một số dự án quy mô lớn được chấp thuận trong năm 2024 như: Dự án đường dây 500KV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3,4) (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) với quy mô diện tích hơn 61 ha, tổng vốn đăng ký hơn 673 tỷ đồng; Khu dân cư tại xã Phú Phong (huyện Hương Khê) với quy mô diện tích 9,83 ha, tổng vốn đăng ký hơn 154 tỷ đồng; Nhà máy Sản xuất ván ép xuất khẩu (huyện Nghi Xuân) của Công ty TNHH SX&TM Wintech với quy mô diện tích 4,32 ha, tổng vốn đăng ký hơn 125 tỷ đồng.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh).



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án lớn từ các năm trước đang tiếp tục được tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện như: Dự án nhà máy sản xuất Lithium (6.500 tỷ đồng); nhà máy luyện gang thép do Công ty cổ phần gang thép Vũng Áng đầu tư bước đầu chuẩn bị mặt bằng, tổng mức dự án là 2.200 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2025; dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2; dự án xây dựng đường cao tốc bắc-nam qua Hà Tĩnh; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã triển khai giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã bước đầu hoàn thành công tác kiểm đếm, đền bù cho hộ dân cư, dự kiến khởi công vào cuối tháng 6 năm 2024... Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới

