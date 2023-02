Những mẫu ô tô SUV 5 chỗ gầm cao hạng sang, giá hấp dẫn đáng mua hiện nay

SUV là dòng xe thể thao đa dụng viết tắt của cụm từ Sport Utility Vehicle với thiết kế vuông vắn, mạnh mẽ, cơ bắp cùng kết cấu thân trên khung như xe tải và khoảng sáng gầm cao, động cơ mạnh cho khả năng vượt nhiều địa hình, có nội thất rộng rãi cho 5-7 người bao gồm cả hành lý. Để tối ưu khả năng vận hành nhiều mẫu SUV đều được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh giúp xe không bị hụt hơi trên những địa hình khó, tận dụng tốt nhất sức mạnh của động cơ. Đặc biệt chúng còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn lẫn trang bị hiện đại.

Mercedes-Benz GLA

Tiếp tục là một mẫu xe của nhà Mercedes-Benz, đó là dòng GLA - dòng xe 5 chỗ gầm cao hạng sang cỡ nhỏ có giá hấp dẫn hiện nay. So với đàn anh GLC, mang vẻ ngoài trẻ trung, năng động hơn nhằm tập trung đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, lần đầu tiếp cận xe hạng sang.

Chỉ với tầm giá 800 - 1 tỷ đồng, mẫu xe SUV nhà Mercedes-Benz GLA mềm hơn hẳn, tương đương với các mẫu SUV tầm trung như Hyundai Tucson, MG HS, Mazda CX-5.

Mặc dù sức mạnh của Mercedes-Benz GLA 200 yếu hơn Audi Q3 và BMW X1 do 2 đối thủ này sử dụng động cơ 2.0 lít, và chỉ dẫn động cầu trước nhưng với những người dùng chạy phố hay đi cao tốc liên thành phố lại là sự hợp lý về độ bốc nhưng vẫn đảm tiết kiệm nhiên liệu.

Volvo XC40

Được nhập khẩu từ Malaysia, Volvo XC40 cũng gia nhập phân khúc SUV hạng sang. Nhiều người nhận xét, XC40 có ngoại thất tương đồng với đàn anh cùng hãng là Volvo XC60 và XC90. Thông số kỹ thuật của xe nhỉnh hơn đôi chút so với hai đối thủ tại Đức là BMW X1 và Mercedes GLA.

Volvo luôn đề cao tính an toàn. Chính vì vậy, XC40 được trang bị nhiều công nghệ như phát hiện và cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control), hệ thống cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ lái thông minh Pilot Assist.

Điểm nổi bật nhất của Volvo XC40 đó là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao cỡ nhỏ an toàn nhất. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng chiếm được cảm tình của khách hàng bằng nhiều lợi thế như thiết kế hào nhoáng, tính thực tế và mức giá bán hợp lý với một chiếc xe xuất xứ châu Âu. Xe này có giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Mercedes GLC

Đây được xem là ông hoàng doanh số của mẫu xe 5 chỗ gầm cao hạng sang tại Việt Nam. Mercedes GLC sở hữu thiết kế đẹp mắt, dàn option phong phú và nội thất sang trọng khiến người dùng không thể nán lại trước mẫu xe này. Hơn thế nữa, vì lắp ráp trong nước nên giá bán của Mercedes GLC cũng hấp dẫn hơn so với các đối thủ.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, nội thất sang trọng… GLC còn đặc biệt sở hữu mức giá bán hấp dẫn do ưu thế lắp ráp trong nước. Đặc biệt, 2 phiên bản GLC 200 và GLC 200 4MATIC nâng cấp được trang bị thế hệ động cơ hoàn toàn mới mang mã hiệu M264. Động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 L sử dụng tăng áp đường nạp kép (twin-scroll), sản sinh công suất 197 mã lực, mạnh hơn 13 mã lực và 20 Nm so với phiên bản GLC 200 trước đây, giúp xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 7,8 giây. Sức mạnh này vượt trội hơn hẳn so với các mẫu crossover phổ thông trên thị trường, cũng như phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Giá mẫu ô tô này khoảng 1,8 tỷ đồng.

BMW X1

Hãng xe Đức luôn mang đến những thiết kế thể thao, năng động và BMW X1 cũng không ngoại lệ. So với các mẫu gầm cao hạng sang cỡ nhỏ khác, BMW X1 nổi bật với diện mạo mang hầm hố.

Đối tượng mà BMW X1 hướng tới là khách hàng trẻ, sống trong đô thị, vậy nên xe tập trung đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng với khoang lái rộng, đầy đủ tiện nghi, tính năng hỗ trợ lái và an toàn tốt. Sức mạnh của xe được sản xuất từ khối động cơ xăng tăng áp I3 TwinPower Turbo 1.5L, công suất 136 mã lực tại 4.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 220 Nm từ 1.250 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Audi Q3

Audi Q3 là một mẫu xe có phiên bản sportback với thiết kế lai giữa SUV và coupe đầu tiên của hãng Audi. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, Audi Q3 cạnh tranh với BMW X1 khi cùng hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích phong cách hiện đại, năng động.

Audi Q3 bán tại Việt Nam sẽ có duy nhất 1 khối động cơ Xăng 1.4L 4 xy lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp và tăng áp bằng khí xả. Cỗ máy trên có thể tạo ra công suất tối đa 150 mã lực tại 5000-6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 250 Nm tại 1500-3500 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp S tronic. Giá khoảng 2 tỷ đồng.

Lexus RX

Lexus RX được xem là một trong những dòng xe thành công nhất ở phân khúc SUV hạng sang từ thị trường Nhật Bản sang Việt Nam. Mặc dù giá bán khá cao nhưng mẫu xe này vẫn có sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế, trang bị, động cơ và đặc biệt là giá trị thương hiệu.

Mẫu SUV này được tích hợp nhiều gói trang bị, tùy thuộc vào yêu cầu và sở thích của người dùng như gói trang trí F Sport Package; ba gói trang bị: Comfort Package, Navigation Package và Premium Package.

Ngoài ra, phiên bản Lexus RX 350 trang bị động cơ 3.5L V6 công suất 270 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Đối với phiên bản F Sport, xe có hiệu suất cao hơn nhờ sử dụng hộp số tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động bốn bánh và hệ thống treo thể thao.

Range Rover

Dù ra đời từ lâu nhưng Range Rover chưa từng một lần đánh mất vị thế của mình vào tay các đàn em. Đây là mẫu xe 5 chỗ gầm cao hạng sang cỡ lớn (còn gọi là xe full size) hiếm có ở Việt Nam.

Phiên bản năm 2022 có nhiều sự cải tiến về thiết kế, bổ sung công nghệ hiện đại, và có cấu hình điện hóa. So với đời cũ, khoang nội thất của xe ô tô Land Rover Range Rover 2022 mang đến cho người dùng đa dạng công nghệ được bổ sung. Khả năng cách âm đã được cải thiện đáng kể nhờ có công nghệ khử tiếng ồn chủ động. Hiệu suất làm mát trên Range Rover 2022 không có gì để phàn nàn với dàn điều hoà tự động đa vùng. Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV còn được bổ sung công nghệ nano có khả năng diệt khuẩn và bộ lọc bụi mịn PM2.5 giúp mang đến bầu không khí trong lành cho khoang cabin.

