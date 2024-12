Chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm cắp tài sản ở Formosa Hà Tĩnh

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau gần 2 năm lập án đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản ở Formosa Hà Tĩnh, Chuyên án mang bí số 2024Đ do Công an TX Kỳ Anh chủ trì đã triệt xóa thành công, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở đây.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024, tình hình trộm cắp tài sản tại Formosa Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Công an thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo Đội hình sự, kinh tế, ma túy nhanh chóng xác lập chuyên án mang bí số 2024Đ để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian dài rà soát, đối chiếu với phương thức, thủ đoạn của nhiều đối tượng, Ban chuyên án đã khoanh vùng được 3 đối tượng: Thiều Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Duy Trung (SN 1991) và Thiều Văn Phương (SN 1970), đều trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

3 người này đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thường có cách tiêu xài kiểu “đại gia”, có nhiều bất minh về kinh tế. Riêng Trung và Đức là 2 đối tượng từng có nhiều tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp tài sản"...

Ổ nhóm trộm cắp bị bắt cùng tang vật.

...



Đến tối 25/11/2024, khi xác định “thời cơ đã chín muồi”, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang 3 đối tượng: Thiều Văn Đức, Nguyễn Duy Trung và Thiều Văn Phương đang có hành vi lấy trộm 4 cuộn dây cáp điện lõi đồng trọng lượng 169 kg, trị giá gần 36 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng đã chuẩn bị thang dây, kìm cộng lực giấu sẵn tại khu vực kín đáo, thuận tiện để tránh gây sự chú ý từ lực lượng bảo vệ.

Các đối tượng khai nhận không chỉ trộm cắp vào ngày 25/11/2024 mà còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại Formosa Hà Tĩnh trong thời gian trước đó.

Số tiền bất chính từ việc trộm cắp lên tới hàng trăm triệu đồng được các đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân, đánh bạc, sắm điện thoại xịn và thậm chí mua sắm những tài sản lớn để sử dụng.

Sau khi khởi tố các đối tượng nêu trên về tội trộm cắp tài sản, Ban chuyên án mở rộng điều tra, bắt giữ khởi tố thêm đối tượng Nguyễn Khắc Thương (SN 1975, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện Công an TX Kỳ Anh đang điều tra, xử lý.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL