Nhìn xe phía trước, tài xế sốc nặng khi thấy cảnh tượng trên xe

Your browser does not support the video tag.

Chiếc Perodua Axia màu bạc chở con trăn dài 3,6 mét đã được một tài xế phát hiện trên đường cao tốc MRR2 ở Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 4/1.

Đoạn clip cho thấy con trăn di chuyển lên kính chắn gió phía trước của chiếc xe. Sau đó, nó trườn đến nắp capo và thậm chí còn thò đầu sang một bên.

Alif Aizuddin, người chứng kiến sự việc, cho biết: "Tôi đang trên đường đến nhà hàng Tropika Dining ở Putrajaya thì nhìn thấy con trăn. Tôi vô cùng sốc".

Con trăn khổng lồ xuất hiện trước đầu xe ô tô đang chạy.



Alif cho biết, anh đã cố gắng chặn tài xế lại và nói về điều đó nhưng anh ta vẫn tiếp tục di chuyển.

...

Alif nói: "Anh ta cũng không biết phải làm gì. Anh ta chỉ tiếp tục lái xe".

Khi chiếc xe đến một khu vực có rừng, con trăn được nhìn thấy đang trườn sang một bên như thể nó cố gắng với tới những cái cây.

Tuy nhiên, tài xế không thể tìm thấy một khu vực an toàn để dừng lại và tiếp tục lái xe trên đường. Khi đến lối ra xa lộ, con trăn vẫn còn trên nóc xe.

Khi họ đến Thành phố Putrajaya, con trăn lớn đã được báo cáo với chính quyền.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn