Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4 mét, nặng 15kg trong vườn nhà dân

Một người dân ở tỉnh Krabi, Thái Lan đã vô tình phát hiện ra con rắn hổ mang chúa khổng lồ đang nuốt chửng con thằn lằn trong vườn của mình.

Đoạn phim ghi lại cho thấy con rắn hổ mang dài 4 mét đang từ từ đẩy con mồi xuống cổ họng. Khi con thằn lằn bị nuốt chửng một nửa cơ thể, người bắt rắn Panya Tulyasuk đến hiện trường và chuẩn bị bắt nó.

Người xử lý loài bò sát dũng cảm đã dùng tay không tóm lấy đuôi con rắn hổ mang và cẩn thận giữ đầu nó, buộc con rắn phải nôn ra xác thằn lằn.

Vì con rắn có vẻ yếu ớt sau khi nuốt chửng con thằn lằn nên nó không chống cự và ngoan ngoãn để người bắt rắn tóm gọn. Các tình nguyện viên cho biết con rắn hổ mang nặng 15 kg. Nó đã được thả trở lại môi trường sống tự nhiên của nó.

Chủ nhà kể với phóng viên địa phương: “Tôi nhìn thấy thứ gì đó lê lết trên bãi cỏ cạnh nhà nên lấy đèn pin soi. Tôi sợ chết khiếp khi nhìn thấy con rắn hổ mang chúa lớn đang ăn thịt con thằn lằn. Tôi thật may mắn vì nó đã tìm được thứ khác để săn mồi và không tấn công tôi".

Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc thuộc họ Elapidae, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài rắn này có thể đạt chiều dài 5,6 m, khiến chúng dài nhất trong số các loài rắn có nọc độc.

Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công con người.

Thực tế, hổ mang chúa thường xuyên ăn thịt tất cả các loài rắn độc trong môi trường sống của chúng và chưa từng có trường hợp ghi nhận nào cho thấy nọc độc của con mồi có thể giết chết rắn hổ mang chúa. Khi con mồi chủ yếu khan hiếm, rắn hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài nhỏ có xương sống như thằn lằn, gặm nhấm…

