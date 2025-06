Nhìn lên tường nhà, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng nổi da gà

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy con rắn cây vàng dài 2,1 mét đang trèo lên bức tường phòng tắm màu trắng của một ngôi nhà ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Với cái bụng phình ra, con bò sát này đã bò lên bức tường rồi biến mất vào một lỗ nhỏ dẫn ra ngoài vào ngày 23/6.

Con rắn được phát hiện bò lên tường.

...



Peera Pitaktrakul, 53 tuổi, cho biết: "Tôi vừa định đi vệ sinh thì vô cùng sửng sốt khi thấy con rắn xanh lớn đang cố gắng trốn thoát qua chiếc lỗ nơi từng là ống thoát nước của máy lạnh.

Bụng nó phình ra. Chắc hẳn nó đã ăn thịt con tắc kè sống sau máy giặt của chúng tôi.

Tôi lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng đó vì đây là cảnh tượng hiếm gặp. Tôi không quá sợ vì tôi biết con rắn không có nọc độc. Phải mất hơn năm phút để cuối cùng nó chui qua lỗ đó".

Rắn cây vàng hay còn gọi rắn cườm (Chrysopelea ornata) là loài rắn nhỏ dài khoảng 130 cm. Chúng có thân màu vàng và xanh lục nhạt. Loài rắn này rất nhát, thường lẩn trốn khi gặp kẻ thù. Rắn cây vàng chủ yếu kiếm ăn vào ban ngày. Thức ăn chính của chúng là những loài thằn lằn nhỏ lẩn trốn trong thảm cây mục. Đôi khi,chúng mò vào các ngôi nhà hoang hay nhà sát bìa rừng để bắt thạch sùng.

Tác giả: P.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn