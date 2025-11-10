CAHN bất bại trận thứ 9 ở V.League

CAHN thắng 7, hòa 2 sau 9 trận đã đấu ở V.League 2025/26.

CAHN tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Hà Tĩnh. Ba bàn thắng của đội bóng ngành Công an được ghi do công của Minh Phúc, China và Quang Hải.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, đội bóng ngành công an duy trì phong độ ổn định và lối chơi kiểm soát đầy bản lĩnh. Họ chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, cầm bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, Hà Tĩnh gần như chỉ biết phòng ngự bị động, hiếm khi tổ chức được những pha phản công đủ sắc bén để đe dọa khung thành Nguyễn Filip.

Sự khác biệt về đẳng cấp và chất lượng con người thể hiện rõ trong suốt 90 phút. CAHN thi đấu mạch lạc, pressing mạnh mẽ, tấn công đa dạng từ trung lộ đến hai biên. Những đường chuyền ngắn chính xác, khả năng xoay chuyển nhịp độ linh hoạt cùng sự cơ động của tuyến giữa khiến đội khách bị cuốn vào thế trận của đối thủ. Khi có cơ hội, các ngôi sao tấn công của CAHN tận dụng triệt để để định đoạt trận đấu chỉ sau hơn một giờ thi đấu.

Càng về cuối trận, sự bế tắc của Hà Tĩnh càng bộc lộ rõ. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công gần như không thể thoát khỏi lớp pressing dày đặc của đối phương, thường xuyên mất bóng sớm và hiếm khi tạo ra cơ hội rõ ràng.

Cơ hội hiếm hoi đến ở phút 81, Atshimene có pha tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Filip, đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo này phạm lỗi trong tình huống trước đó và không công nhận bàn thắng cho đội bóng núi Hồng.

Trận đấu khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Thầy trò HLV Polking giữ vững vị trí nhì bảng với 23 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Hà Tĩnh, dù nỗ lực, phải chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục và dừng lại ở vị trí thứ 7 với 15 điểm.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn