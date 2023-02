Nhiệt điện Vũng Áng 1 dự kiến vận hành trở lại tổ máy số 1 vào ngày 3/3

Đoàn đi thị sát tại Hệ thống Turbin- Máy phát tổ máy số 1 (Ảnh: pvn.vn)

Ngày 26/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Tập đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.



Tại Nhà máy, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác Đại tu Tổ máy số 1 (thực hiện từ ngày 5/9/2022), thăm cảng nhập than và kho chứa than.



Trong 2 tháng đầu năm 2023, NMNĐ Vũng Áng 1 đạt sản lượng 538,6 triệu kWh, tiêu thụ trên 243 nghìn tấn than, doanh thu đạt 1.041 tỷ đồng.



Về công tác đại tu Tổ máy số 1 hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ; dự kiến chạy thử nghiệm và hoàn thành công tác đại tu vào ngày 3/3 tới đây.



Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, NMNĐ Vũng Áng 1 dù sinh sau đẻ muộn nhưng thực hiện việc tối ưu hóa sản xuất, xử lý sự cố, hiệu chỉnh,... tốt hơn một số nhà máy điện than khác, đó là điều rất đáng biểu dương.



Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá rất cao nỗ lực đội ngũ cán bộ, kỹ sư PV Power Ha Tinh, các đối tác, nhà thầu tham gia đại tu tổ máy số 1, các hạng mục khác trong thời gian qua và mong rằng các bên tiếp tục nỗ lực để đưa Tổ máy số 1 vận hành trở lại đúng như kế hoạch đề ra vào ngày 3/3.

... Các đơn vị đối tác tham gia đại tu tại Nhà máy (Ảnh: pvn.vn)



Theo ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power, thách thức lớn nhất của Vũng Áng 1 hiện nay là đảm bảo được nguồn than ổn định, lâu dài.



Thời điểm hiện tại, nhà máy dựa vào nguồn than chính từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong năm nay TKV cam kết thu xếp 2 triệu tấn cho Vũng Áng 1, trong khi kế hoạch 2023 là tiêu thụ 3 triệu tấn, số còn lại từ đối tác DANKA (450 nghìn tấn).



Như vậy, phải thu xếp nguồn khác khoảng 500 nghìn tấn mới đảm bảo theo kế hoạch, mới đây nhất PV Power tìm kiếm thêm một đối tác nữa là Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng), đơn vị này cam kết có thể đáp ứng thêm cho nhà máy khoảng 300 nghìn tấn/năm.



Một khó khăn nữa, đó là bãi chứa tro xỉ của nhà máy hiện nay chỉ còn đáp ứng được khoảng 2 năm.



Trong khi đó, đầu ra cho nguồn nguyên liệu này chưa cao, tìm kiếm bãi chứa tại địa phương để giải quyết câu chuyện dồn ứ tro xỉ một vài năm tới hết sức nan giải.



Năm nay, mục tiêu của NMNĐ Vũng Áng 1 là đạt sản lượng điện 6,4 tỷ kWh đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của PV Power Ha Tinh. Trước mắt phải thực hiện tốt công tác bảo dưỡng ngăn ngừa, bảo trì theo độ tin cậy và hiệu năng, lãnh đạo đơn vị cũng kiến nghị với lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty quan tâm, hỗ trợ nhiều phương án, trong đó có việc thu xếp thu hồi khoản nợ quá hạn của đối tác.





Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: Pháp Luật Plus