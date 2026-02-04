Nhà riêng gia cố như một “công sự”, có "mắt thần" quét 24/24h để... tàng trữ và mua bán ma túy

Từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và sau thời gian giám sát, nắm tình hình, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Nguyễn Hữu Sơn thường xuyên liên hệ với nhiều đối tượng nghiện ma túy ở địa phương, có dấu hiệu tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Sơn.

Lực lượng Công an khám xét nhà riêng của Nguyễn Hữu Sơn.

Đối tượng Sơn lắp đặt hệ thống cảnh báo để giám sát xung quanh nhà.

...



Khi tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1,5 kg ma túy cùng nhiều bộ dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Số ma túy trên được Sơn chia nhỏ thành nhiều gói, cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà.

Theo một trinh sát, Sơn còn gia cố nơi ở như một “công sự”, kèm theo lắp đặt hệ thống cảnh báo để giám sát xung quanh, chỉ giao dịch qua khe cửa hẹp và luôn trong trạng thái sẵn sàng bỏ trốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước các chứng cứ mà lực lượng Công an thu thập được qua khám xét, Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Sơn thường xuyên ở trong nhà, khóa cửa, không ra ngoài giao du với mọi người, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh.

“Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và cùng với sử đụng dồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã tổ chức đột kích, bắt giữ thành công đối tượng này, góp phần đảm bảo ANTT trên dịa bàn trước Tết nguyên đán Bính Ngọ đang cận kề”, Trung tá Trần Thanh Tùng khẳng định.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.



Tác giả: Trung Thành

Nguồn tin: cand.com.vn