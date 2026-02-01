Chiếm giữ trái phép khu đất hơn 1.000m2, xây nhà chòi, có hầm trú làm tụ điểm… phê ma túy

Trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 29/1, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an 2 xã: Bình Sơn, Vạn Tường và Cảnh sát biển (CSB) phụ trách khu vực Quảng Ngãi (thuộc Bộ Tư lệnh CSB Vùng 2), đã đồng loạt tấn công và bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn. Đối tượng cầm đầu là Bùi Văn Thiện, còn gọi là “Thiện Thanh” (SN 1979; trú tại thôn Vĩnh Trà, xã Bình Sơn; đã từng có 3 tiền án, 1 tiền sự).

Hiện trường vụ bắt tụ điểm ma túy.

Đối tượng Bùi Văn Thiện.

...



Lợi dụng địa hình phức tạp, đối tượng Bùi Văn Thiện đã chiếm giữ trái phép khu đất hơn 1.000m2 trên địa bàn thôn Mỹ Tân, để xây nhà chòi, có hầm trú, dựng thùng container làm kho chứa đồ và là nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý Thiện lôi kéo các đối tượng nghiện ở địa phương đến sử dụng trái phép chất ma túy miễn phí, đổi lại các đối tượng “làm việc” theo chỉ đạo của Thiện như: đi đào, trộm cắp cây cảnh và thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Tại tụ điểm này, Thiện còn giao nhiệm vụ cho một số đối tượng canh gác để đối phó với các lực lượng chức năng và liên lạc nếu có người đến mua hoặc bán ma túy.

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, hoạt động tinh vi. “Việc các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi kịp thời vào cuộc, tổ chức triệt phá dứt điểm tụ điểm này, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt hành vi liên quan đến tội phạm ma túy, giúp người dân trên địa bàn an tâm sinh hoạt, lao động sản xuất, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trước Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026”, Trung tá Trần Thanh Tùng khẳng định.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Trung Thành

Nguồn tin: cand.com.vn