Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận cũ đang giữ chức bí thư xã xin nghỉ công tác

Theo lãnh đạo địa phương, ông Phan Tấn Cảnh xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Ông Phan Tấn Cảnh năm nay 54 tuổi, trú phường Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận cũ.

Ông Cảnh từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Ninh Thuận như: Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Phan Tấn Cảnh (Ảnh: Vietnamnet).





Tháng 11/2020, ông Cảnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đến kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI (ngày 22.1.2024), HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận phân công, điều động ông Cảnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa hợp nhất, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng đã có đơn xin nghỉ công tác.

