Nguy cơ mất ATGT từ những đoàn xe chở cát trên cao tốc từ Nghệ An ra Ninh Bình

Tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình là trục giao thông huyết mạch, giảm áp lực cho Quốc lộ 1A. Vậy nhưng, thời gian gần đây xuất hiện "nỗi ám ảnh" từ những xe chở cát với tải trọng lớn.

Xe chở cát trên cao

Ghi nhận của phóng viên, trên cao tốc từ Nghệ an hướng ra Ninh Bình, hàng chục xe tải trọng lớn từ Nghệ An ra Ninh Bình đều chất đầy cát trên các thùng xe. Cát được chất cao đến tận nóc thùng, dù cũng được che chắn nhưng suốt dọc đường khi xe di chuyển với tốc độ cao, cát từ trên thùng xe liên tục rơi xuống mặt đường và rơi vào kính lái các phương tiện phía sau.

Các xe vận chuyển cát chủ yếu mang BKS tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá.

Theo phản ánh của nhiều tài xế, sự việc này diễn ra khá thường xuyên mỗi ngày có nhiều lượt xe tải chở cát di chuyển trên tuyến cao tốc này. Đáng chú ý, kể cả vào các ngày lễ lớn, mật độ phương tiện dày đặc thì việc vận chuyển cát vẫn diễn ra bình thường, với từng đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau di chuyển.

Cát được chất cao đến tận nóc của thùng các phương tiện tải trọng lớn.

Theo ghi nhận hầu hết các phương tiện chở cát tải trọng lớn này che chắn chưa kín phần đuôi thùng xe, có dấu hiệu chở cao hơn thùng xe, đồng thời không được bịt kín khiến cho cát rơi xuống mặt đường liên tục.

Xe chở cát trên cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hoá.

Chia sẻ với phóng viên một tài xế tại trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm cho biết: Ngày lễ các phương tiện đã đông đúc nhưng không khó chịu và nguy hiểm bằng việc đi sau các xe tải chở cát lớn, bởi cát rơi liên tục rồi hắt vào kinh lái. Ngoài ra việc các xe này thường độ còi hơi rất to khiến cho tài xế này giật mình dù đã quan sát và nhường đường mỗi khi các xe này xin vượt qua.

Không chỉ có những chiếc xe rơ mooc chở cát nêu trên, sau nhiều lần bám theo những đoàn xe này, phóng viên phát hiện còn nhiều xe container được ngụy trang kín đáo để chở cát với số lượng lớn, những chiếc xe này mỗi lần di chuyển đều gây nên cảnh ùn ứ khi vào hầm hoặc xuống dốc do xe dài, lại chở trên xe khối lượng lớn cát.

... Một container chở cát di chuyển trên tuyến cao tốc từ Nghệ An hướng ra Ninh Bình.

Không chỉ di chuyển khiến cát rơi vãi, những đoàn xe này thường nối đuôi nhau dừng đỗ ngay tại trước cửa hầm Thần Vũ 2 thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo quan sát của phóng viên, đoàn xe tải chở cát trên lại không hề có dấu hiệu bị hư hỏng hay gặp sự cố. Sau một thời gian dừng đỗ như để chờ "hiệu lệnh", các xe này lại hòa vào dòng phương tiện trên tuyến cao tốc hướng ra Ninh Bình.

Sau chặng đường dài không gặp trở ngại nào, đoàn xe chở cát lũ lượt kéo nhau vào dừng thành hàng 2, hàng 3 tại trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin về tình trạng xe quá khổ quá tải nói chung và những đoàn xe chở cát tải trọng lớn ở trên nói riêng, lãnh đạo đội CSGT số 3 Cục CSGT cho biết, trước đó lực lượng có xử lý rất nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải. Về tình trạng những chiếc xe chở cát rơi vãi trên cao tốc ở trên, vị này cho biết hiện nay cân xách tay lưu động của đội đã hỏng, hiện đang đề xuất Cục CSGT cấp. Ngoài ra, vị lãnh đạo đội CSGT số 3 Cục CSGT cho rằng cần xử lý vi phạm ở đầu nguồn là Nghệ An, Hà Tĩnh...

Không được che chắn kỹ, cát rơi vãi từ những chiếc xe tải khiến các tài xế tham gia giao thông trên cao tốc cảm thấy bất an.

Tương tự, một lãnh đạo đội CSGT số 4 Cục CSGT cho biết, hiện trạm cân chưa hoạt động (trạm cân tại điểm thu phí tuyến đầu vào đầu ra cao tốc) nên chưa xử lý được. Tuy nhiên, vị này khẳng định các xe tải trọng lớn chở cát đều là cát khô nên không thể quá tải được. Còn về cân lưu động thì dùng lại hỏng nên gặp khó khăn. Về tình trạng xe tải trọng lớn dừng trước hầm Thần vũ 2 vị này cho rằng các xe trên gặp sự cố nên mới dừng lại.

Xe chở cát dừng đỗ ngay trước đường vào hầm Thần Vũ 2.

Liên quan đến việc siết chặt xử lý vi phạm trên cao tốc, mới đây trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo, đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp xe đầu kéo chở hàng quá tải và giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, với tổng mức xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Tác giả: Vũ Ngọc Tân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn