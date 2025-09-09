Người phụ nữ sang Lào lấy chồng sinh con, sống với thân phận khác để trốn truy nã suốt 27 năm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-5-1998, chi nhánh 1 Ngân hàng ở Hải Phòng gửi công văn phản ánh đến CATP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại các phòng giao dịch Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Máy Chai đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 4-6-1998, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất. Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Thị Kim Oanh đã câu kết với các bị can khác dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác.

Hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng, ảnh hưởng uy tín ngành tín dụng và gây bức xúc trong dư luận thời điểm đó. Nguyễn Thị Kim Oanh bỏ trốn ngay khi hành vi bị phát hiện, ngày 1-7-1998, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã.

...

Trong suốt nhiều năm, Nguyễn Thị Kim Oanh thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu danh tính và sử dụng giấy tờ giả mang họ tên, quốc tịch Lào để sinh sống tại Lào. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã xác định Oanh đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại Lào.

Ngày 5-9, Phòng An ninh điều tra đã trao đổi thông tin, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng về trụ sở Phòng An ninh điều tra - CATP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Oanh thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.

Vụ việc tiếp tục được Phòng An ninh điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Tuệ Nhi



Nguồn tin: anninhthudo.vn

