Bắt đối tượng truy nã, phát hiện ma túy tại nơi lẩn trốn

Trước đó, ngày 27/7/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng có quyết định truy nã đối với Đỗ Minh Thắng (sinh 1990, ĐKTT tại đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về kéo giảm số đối tượng có quyết định truy nã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 19h05 ngày 5/9/2025, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện, bắt giữ Đỗ Minh Thắng khi đang lẩn trốn tại tại thôn An Nghiệp, xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng.

Đỗ Minh Thắng và tang vật thu giữ.

Khám xét chỗ ở của Thắng tại thôn An Nghiệp, xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng, Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ thêm 10 viên nén màu hồng, 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng-hồng, 01 chai nhựa... nghi là ma túy.

Hiện, Công an đặc khu Cát Hải bàn giao Đỗ Minh Thắng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xử lý theo quy định.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: congly.vn