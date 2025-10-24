Người phụ nữ quật ngã cụ ông 89 tuổi để cướp điện thoại và 9 nhẫn vàng

Huỳnh Thị Anh Thư lúc bị bắt - Ảnh: Công an xã Tân Thủy

Ngày 24-10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã Tân Thủy vừa bắt giữ người phụ nữ cướp tài sản của một người đàn ông làm nghề hớt tóc dạo.

Trước đó, khoảng 7h ngày 22-10, Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điện thoại hẹn ông T.V.L. (89 tuổi, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) chuyên làm nghề hớt tóc dạo đến khu vực xã Tân Thủy để hớt tóc cho cha của mình.

Khi ông L. đến nơi, Thư dẫn ông vào một chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người. Tại đây Thư bất ngờ dùng vũ lực quật ngã ông L., đè xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng khoảng 6 triệu đồng và 1 điện thoại di động, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong lúc giằng co, ông L. chống cự quyết liệt khiến cả hai bị trầy xước, để lại nhiều vết máu tại hiện trường. Sau khi thoát ra ngoài, ông L. tri hô và đến Công an xã Tân Thủy trình báo sự việc.

Công an xã Tân Thủy đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng liên quan, tổ chức rà soát nhanh những người nghi vấn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Huỳnh Thị Anh Thư là nghi phạm có liên quan đến vụ việc nên tổ chức bắt giữ khi Thư đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Tân Thủy.

Tại cơ quan công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nơi cất giấu tài sản. Công an xã Tân Thủy đã thu hồi đầy đủ tang vật vụ án, lập biên bản và bàn giao Thư cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý.

Tác giả: HOÀI THƯƠNG - KHẮC TÂM