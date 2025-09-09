Video vụ cướp như 'đi giật cô hồn' tiệm vàng người Việt ở San Jose

Cửa hàng trang sức Kim Hưng - Ảnh: SAN FRANCISCO CHRONICLE

Truyền thông Mỹ tường thuật một chiếc xe đã tông ngược vào mặt tiền cửa hàng trang sức, sau đó một nhóm người xông vào bên trong. Một nhân viên lớn tuổi bị xô ngã thô bạo xuống sàn.

Sở cảnh sát San Jose xác nhận họ đang điều tra một vụ "cướp có vũ trang" xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng, nằm trên dãy 1900 của đường Aborn ở San Jose, bang California, vào lúc 14h09 chiều thứ sáu (5-9) theo giờ địa phương.

Cảnh sát thông tin cho đến sáng 7-9, chưa có nghi phạm nào bị bắt và những kẻ cướp "chưa được xác định danh tính và vẫn đang lẩn trốn".

Theo thông tin ban đầu, có "nhiều nghi phạm" đã lái xe đâm thẳng vào cửa hàng, sau đó xông vào bên trong. Ít nhất một người mang theo súng.

Cảnh sát không cung cấp thông tin về giá trị số tài sản bị cướp.

Vụ cướp cửa hàng trang sức trắng trợn ở San Jose, bang California, Mỹ - Video: NBC

Đoạn video từ camera được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hơn chục người xông vào cửa hàng trang sức, đập vỡ các tủ trưng bày trang sức và cướp đồ bên trong, cứ như chúng "đi giật cô hồn".

Trong video có thể thấy hai nhân viên có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra.

Một trong hai người này - được người dùng mạng xã hội X xác định là chủ cửa hàng, 88 tuổi -bị xô ngã mạnh xuống sàn sau một cuộc giằng co ngắn với một trong những kẻ tấn công.

Bọn cướp xông vào cửa hàng trang sức đập phá và cướp trang sức - Ảnh: KTVU



Theo thông tin trên mạng xã hội, đây là tiệm vàng của người gốc Việt. Nạn nhân được cho là đã bị thương do mảnh kính vỡ và lên cơn đột quỵ. Tuy nhiên, báo San Francisco Chronicle cho biết họ chưa thể xác minh độc lập thông tin về tình trạng của nạn nhân.

Cảnh sát chưa phản hồi khi được hỏi liệu có ai bị thương trong vụ cướp hay không. Cảnh sát chỉ nói rằng họ "chưa có thông tin chi tiết để cung cấp vào thời điểm này".

Cảnh sát cho biết những kẻ cướp đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều xe.

Cảnh sát đang điều tra vụ cướp có vũ trang tại cửa hàng trang sức Kim Hưng - Ảnh: KTVU







Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

