Bị giật túi xách, cô gái tung đòn hạ gục tên cướp trong tích tắc

Một phụ nữ người Costa Rica đang chiếm được cảm tình của mọi người sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô hạ gục một tên cướp bằng bản năng và sự nhanh trí của mình tại một nhà hàng được công bố.

Sol Vargas, 25 tuổi, đang trả tiền bữa sáng tại một nhà hàng ở San Isidro de El General thì bị tên cướp giật túi xách. Vụ cướp xảy ra khi cô đang đứng ở quầy.

Trong đoạn video đang lan truyền chóng mặt, gã đàn ông tiếp cận cô từ phía sau và giật túi xách. Nhưng Vargas không để hắn ta chạy thoát. Cô đã dùng võ thuật jiu-jitsu để khống chế tên cướp, vật ngã hắn xuống đất cho đến khi nhân viên nhà hàng gọi cảnh sát.

"Tôi tóm lấy hắn, vật hắn xuống và thành thật mà nói, tôi đã đánh hắn, làm hắn chảy máu và đủ thứ", Vargas nói với LowKick MMA.

Những người chứng kiến cho biết cô đã sử dụng đòn khóa tam giác, một đòn khóa phổ biến của võ thuật Brazil để khống chế nghi phạm. Bất chấp sự chống cự của tên cướp, Vargas vẫn giữ được thế chủ động.

Tên cướp đã bị thương ở mặt và bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Vargas cho biết cô có khoảng 100.000 colones Costa Rica (5,2 triệu đồng) trong túi vào thời điểm đó.

"Tôi làm việc chăm chỉ và không ai có thể lấy đồ của tôi một cách dễ dàng như không có chuyện gì xảy ra", cô nói.

Chủ nhà hàng Francisco Bermúdez cho biết: "Tôi đã chết lặng. Cảnh tượng khiến tôi ngạc nhiên không kém gì những người khác đã xem video", LowKick MMA trích lời ông.

Vargas không được đào tạo chính quy về võ thuật hay jiu-jitsu. Sau khi xem đoạn video lan truyền, mẹ cô nhận ra một số động tác của Vargas giống như các đòn khóa kinh điển của jiu-jitsu Brazil, chẳng hạn như đòn khóa tam giác, khóa tay và khóa toàn thân.

Vargas cũng tiết lộ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô phải tự vệ. Hai tháng trước, cô đã đối mặt với một người đàn ông quấy rối mình sau giờ làm việc, mặc dù cô không báo cáo vụ việc với chính quyền.

