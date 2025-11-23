Người phụ nữ ở Đồng Nai tử vong sau khi vướng phải dây cáp đứt trên Quốc lộ 14

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 22/11, trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Nạn nhân là một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Lâm Đồng, đang di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đồng Xoài đi Bù Đăng.

Dây cáp đứt băng ngang đường

Khi chiếc xe đi đến cây số 25 đoạn qua xã Nghĩa Trung, người phụ nữ bất ngờ vướng phải sợi dây cáp bị đứt và kéo căng ngang đường. Cú vướng đột ngột đã khiến cả người và xe ngã văng ra đường.

Nghe tiếng động lớn, người dân địa phương nhanh chóng chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường. Vụ việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

...

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị văng vào lề đường. Nạn nhân nằm trên mặt đường, cách xe máy khoảng 5m. Đặc biệt, người phụ nữ có vết thương nghiêm trọng ở cổ, nhiều khả năng do vướng phải sợi dây cáp. Sợi dây cáp đứt vẫn căng ngang chắn hết lòng đường, khiến các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua đoạn này.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Trung và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương có mặt để phong tỏa và xử lý hiện trường vụ tai nạn. Đến gần 21h cùng ngày, sau khi khắc phục tạm thời, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, đồng thời xác định trách nhiệm của đơn vị quản lý, sở hữu sợi dây cáp bị đứt, căng ngang đường này.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV