Người phụ nữ này đi vào làn BRT vốn là hành vi vi phạm luật giao thông, cố tình xâm phạm vào làn đường riêng cho xe buýt nhanh không chỉ làm chậm trễ giao thông công cộng mà còn dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm, như chính việc xảy ra trong video.

Your browser does not support the video tag.

Người phụ nữ ngoan cố, không chịu nhường đường xe cấp cứu

...

Trong khi các phương tiện xung quanh đã chủ động nép sát vào lề, ra hiệu bằng tay để xin nhường đường, người phụ nữ này dường như không hề nghe thấy tiếng còi hú của xe cấp cứu phía sau.

Nhiều người phỏng đoán rằng người phụ nữ đang đeo tai nghe, cộng thêm việc thiếu gương chiếu hậu nên mới không biết đằng sau có xe cấp cứu. Tuy nhiên, đây lại là những lỗi sai khi tham gia giao thông, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc vẫn gây nhiều tranh cãi trên MXH.

Tác giả: Trần Hương (t/h)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn