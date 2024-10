Người phụ nữ đang ẵm con bị tên cướp giật dây chuyền ngã nhào xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Tên cướp giật dây chuyền làm 2 mẹ con ngã nhào xuống đường.

Theo đó, ngày 5/10 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn camera ghi lại cảnh một người phụ nữ bồng con nhỏ đứng trước tiệm tạp hóa. Bất ngờ một đối tượng đi xe máy áp sát phía sau giật dây chuyền trên cổ làm người phụ nữ cùng con nhỏ ngã sõng soài xuống đường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 3/10 trên đường Bình Hòa 17, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chủ nhân clip cho biết người bị giật là một phụ nữ ở trọ gần đó. Rất may khi đối tượng ra tay, sợi dây chuyền bị rớt lại nên chưa mất, hai mẹ con cũng không bị thương gì. Do chưa mất tài sản nên bị hại không trình báo Công an.

Tuy nhiên sau khi nắm được thông tin, Công an phường Bình Hòa đã phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An vào cuộc xác minh, điều tra.

