Người môi giới hối lộ cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai?

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt đối với ca sĩ Lương Bằng Quang - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án do Võ Thị Ngọc Ngân (27 tuổi, tên thường gọi Ngân 98) cùng đồng phạm thực hiện.

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện vào tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, hôm qua 23-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Ngân 98 về tội “đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Như vậy, đến nay Ngân 98 đang bị điều tra về 2 tội là "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "đưa hối lộ".

Bị can Lê Sỹ Cường - Ảnh: C.A.



Theo tìm hiểu, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty và là người quen biết ngoài xã hội với Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.

Như đã thông tin, cơ quan điều tra xác định Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (do mẹ cô đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (nhờ người khác đứng tên). Mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân trực tiếp quản lý.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp.

Ngân lén sản xuất thêm "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000.

Ngân ghi "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá 870.000 - 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.

Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP.HCM, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ