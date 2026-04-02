Người đàn ông ngồi giữa đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Sáng 1-4, lãnh đạo UBND xã Cam An (Khánh Hòa) cho biết công an đang điều tra vụ một người đàn ông ngồi giữa đường ray bị tàu hỏa tông chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5h5 cùng ngày, tại khu gian Suối Cát - Cam An (xã Cam An), một người đàn ông chưa rõ danh tính, đội mũ, mang ba lô, đã ngồi giữa đường ray tàu hỏa.

Thời điểm này, tàu SNT2 lưu thông theo hướng Nam - Bắc đi tới.

Dù hệ thống gác chắn đường ngang đã hạ, đèn tín hiệu liên tục cảnh báo, người đàn ông vẫn không rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Hậu quả, tàu SNT2 tông trúng nạn nhân, khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đoàn tàu đã dừng lại để phối hợp xử lý hiện trường. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Trần Hoài

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ