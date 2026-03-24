Hai nữ sinh vượt gác chắn trước mũi tàu hỏa

Chiều 23/3, Công an xã Phúc Trạch cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh danh tính hai nữ sinh xuất hiện trong video vi phạm an toàn giao thông đường sắt để có biện pháp xử lý, giáo dục.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, lúc 13h39 cùng ngày, tại điểm giao cắt giữa đường dân sinh và tuyến đường sắt Bắc Nam qua thôn 8, xã Phúc Trạch (trước đây thuộc huyện Hương Khê), hệ thống đèn cảnh báo đã bật, barie hạ xuống, nhiều phương tiện dừng lại chờ tàu.

Camera hành trình ghi lại cảnh hai nữ sinh đi xe đạp điện vượt gác chắn đường sắt. Video: Hùng Lê

Tuy nhiên, hai nữ sinh chở nhau trên xe đạp điện vẫn lách qua khe hở gác chắn để băng qua đường ray, bất chấp còi tàu hú liên tục. Chỉ ít giây sau, đoàn tàu lao qua khu vực với tốc độ cao.

Sự việc khiến nhiều người chứng kiến lo ngại, cho rằng hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Một tài xế đã trích xuất camera hành trình đăng lên mạng xã hội.

Theo Công an xã Phúc Trạch, điểm giao cắt trên có hệ thống đèn cảnh báo và barie tự động, song cần gác chắn hai bên chỉ che một phần mặt đường. Đơn vị sẽ kiến nghị ngành đường sắt khắc phục để tăng an toàn.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

