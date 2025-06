Ngọc Trinh bị chỉ trích vì hở bạo chơi pickleball

Pickleball hiện nay đã trở thành bộ môn được nhiều sao nổi tiếng trong showbiz Việt lựa chọn và yêu thích. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, sân pickleball còn được coi như sàn diễn thời trang của các sao nữ Vbiz, trong đó có Ngọc Trinh. Cô còn thừa nhận đang say mê bộ môn pickleball này: "Một trải nghiệm mới nhưng lại khiến tôi rất mê. Có bà nào cũng mê đánh pickleball như tôi không ta. Nghiện thật".

Mới đây, người đẹp sinh năm 1989 đăng tải đoạn clip đưa con gái nuôi là bé He ra sân tập pickleball. Cô cho biết hiểu rõ tính cách của nhóc tỳ nên lựa chọn cách vừa dạy vừa chơi để bé cảm thấy thoải mái, hứng thú. "Út không chuyên nghiệp nhưng hiểu con. Và khi Út vào sân cùng con, mỗi cú đánh là một cách kết nối - vừa học, vừa cười, vừa lớn lên cùng nhau", cô viết.

Ngọc Trinh đăng tải đoạn clip hướng dẫn con gái nuôi chơi pickleball trên mạng xã hội

Tuy nhiên, chân dài Trà Vinh lại vướng tranh cãi vì bộ trang phục để lộ quá nhiều da thịt ở trên sân tập pickleball. Nhiều người nhận xét chiếc áo mà Ngọc Trinh mặc quá ngắn, nhìn phản cảm và giống nội y hơn là có thể mặc đi chơi thể thao, xuất hiện trước nơi đông người. Một số ý kiến góp ý để lại ngay dưới bài đăng, cho rằng cô nên tiết chế lại sở thích mặc hở bạo của bản thân.

Từ khi tham gia vào showbiz Việt, Ngọc Trinh đã theo đuổi hình ảnh quyến rũ. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng cô cần lựa chọn trang phục kỹ càng hơn, để xuất hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh vướng tranh cãi vì chuyện ăn mặc, do đó netizen cho rằng cô vẫn "ngựa quen đường cũ", vẫn ưa chuộng trang phục thiếu vải gây nhức mắt.

Ngọc Trinh vướng tranh cãi vì mặc trang phục bị cho rằng quá hở hang, không phù hợp để chơi pickleball

Thời gian qua, nữ diễn viên 8x liên tục chia sẻ khoảnh khắc đi chơi pickleball. Trong 1 clip, Ngọc Trinh còn tất bật chuẩn bị lên sân từ lúc 6 giờ sáng

... Thời gian qua, Ngọc Trinh vẫn tích cực diện trang phục khoét xẻ táo bạo khoe vóc dáng

Trước đó vào đầu tháng 4, trong đêm diễn quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí, Ngọc Trinh vẫn nổi bật theo cách không thể lẫn: diện một bộ đầm xuyên thấu màu đen với chất liệu mỏng tang, ôm sát cơ thể và khoét sâu nhiều điểm nhấn táo bạo. Tổng thể trang phục gần như không che giấu bất kỳ đường cong nào. Tạo hình đi kèm là kiểu tóc ướt, make-up sắc lạnh và thần thái tự tin khiến cô trở thành tâm điểm ống kính.

Ngay khi hình ảnh được lan truyền, mạng xã hội nổ ra tranh cãi gay gắt. Netizen cho rằng bộ đồ gợi cảm quá đà khi tham gia sự kiện giải trí. Màn tái xuất này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trên mọi nền tảng. Sau đó, Ngọc Trinh đã lên tiếng phản hồi. Cô thừa nhận outfit "gây tranh cãi nhất đêm qua" nhưng vẫn tự tin khẳng định: "Mình thấy đẹp – sexy – slay".

Người mẫu 8x vừa qua vướng tranh cãi vì bộ trang phục hở bạo khi tham gia sự kiện vào tháng 4/2025

Đây không phải lần đầu tiên mà Ngọc Trinh vướng tranh cãi liên quan tới trang phục. Trước đó, chân dài gốc Trà Vinh từng nhiều lần bị chỉ trích vì những màn khoe thân quá đà ở các sự kiện, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh từng lên tiếng cho hay: "Vóc dáng đẹp thì khoe, miễn sao tôi phải che chắn để không lộ vùng nhạy cảm. Hơn thế, tôi ăn mặc sexy đúng lúc đúng chỗ là được chứ người mẫu nội y mà bắt người ta kín cổng cao tường thì hơi khó".

Phong cách thời trang của Ngọc Trinh liên tục trở thành chủ đề bàn tán từ khi hoạt động trong showbiz Việt

