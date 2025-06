Ngọc Trinh lại hở bạo khoe vòng 1 o ép tại sự kiện, trưng trổ chiếc eo siêu thực nhưng nhìn mà lạnh bụng giùm

Ngày 10/6, Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với bộ cánh siêu ngắn và hở bạo. Không chỉ chọn thiết kế lạ mắt, nữ người mẫu còn phô diễn triệt để vóc dáng nuột nà và vòng eo "con kiến" trứ danh. Diện chiếc áo khoác lông vàng dáng lửng, Ngọc Trinh khoe vòng 1 o ép gợi cảm. Đi kèm là chiếc chân váy đen siêu ngắn khiến outfit càng thêm táo bạo.

Nữ người mẫu được khen nhờ phong thái tự tin, vẻ sắc lạnh cùng body quyến rũ. Đặc biệt, vòng eo siêu nhỏ trứ danh của nữ người mẫu nay càng thêm nổi bật nhờ thiết kế hở toàn bộ. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước body khét lẹt của Ngọc Trinh, nhưng cũng không ít netizen lo ngại cho người đẹp quê Trà Vinh vì giữa thời tiết mùa mưa hiện tại, nhìn cách cô trưng trổ trọn vẹn vòng 2 mà thấy... lạnh bụng giùm.

Ngọc Trinh lên đồ siêu cháy flex body gợi cảm

Body cực bốc của "nữ hoàng nội y" khiến nhiều người trầm trồ

Trước đó vào đầu tháng 4, trong đêm diễn quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí, Ngọc Trinh vẫn nổi bật theo cách không thể lẫn: diện một bộ đầm xuyên thấu màu đen với chất liệu mỏng tang, ôm sát cơ thể và khoét sâu nhiều điểm nhấn táo bạo. Tổng thể trang phục gần như không che giấu bất kỳ đường cong nào. Tạo hình đi kèm là kiểu tóc ướt, make-up sắc lạnh và thần thái tự tin khiến cô trở thành tâm điểm ống kính.

Ngay khi hình ảnh được lan truyền, mạng xã hội nổ ra tranh cãi gay gắt. Một bên khen cô giữ vững phong độ "nữ hoàng nội y", thể hiện đúng thương hiệu cá nhân từ thần thái đến vóc dáng. Nhưng phía còn lại không ngần ngại chỉ trích bộ đồ là "phản cảm", "thiếu tinh tế", thậm chí "khó chấp nhận" tại một sự kiện thời trang chuyên nghiệp. Màn tái xuất này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trên mọi nền tảng.

Sau đó, Ngọc Trinh đã lên tiếng phản hồi. Cô thừa nhận outfit "gây tranh cãi nhất đêm qua" nhưng vẫn tự tin khẳng định: "Mình thấy đẹp – sexy – slay". Đồng thời, cô dành lời cảm ơn đến NTK Lê Thanh Hoà vì đã "làm nên một chiếc váy quá xuất sắc" và gọi đây là thiết kế "đáng nhớ", đúng với tinh thần mà cô muốn tìm lại sau thời gian ở ẩn.

Ngọc Trinh và chiếc váy gây tranh cãi

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê ở Trà Vinh, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Sau đó, cô gắn bó với vai trò người mẫu và được nhiều người gọi là "nữ hoàng nội y" khi chuộng phong cách sexy, hở bạo. Tuy nhiên cũng vì vậy, Ngọc Trinh liên tục vướng nhiều tranh cãi.

Sau khi trải qua lùm xùm lớn trong sự nghiệp, Ngọc Trinh tái xuất bằng một vai phụ trong phim điện ảnh chiếu rạp. Nữ người mẫu hiện đã ổn định cuộc sống và trở lại hoạt động, tham gia các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân có 3 triệu người theo dõi, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ các bộ hình mới.

