Nghi nhảy kênh sau khi cãi nhau, 1 người chết, 1 người mất tích

Ngày 30/8, Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể cô gái 27 tuổi (quê Phú Yên cũ) được phát hiện tại tuyến kênh nổi trên địa bàn xã cho người nhà đem về lo hậu sự.

Công an tìm thấy nạn nhân nữ, nạn nhân nam đang được tìm kiếm.

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cô gái trên dưới kênh và báo với Công an. Qua tìm hiểu được biết vào tối 29/8, nạn nhân và bạn trai đến khu vực kênh này (thuộc địa bàn xã Hậu Nghĩa) nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn.

Cô gái bỏ lại xe máy, đôi dép và nhảy xuống kênh, nam thanh niên thấy bạn gái nhảy kênh cũng nhảy theo khiến cả 2 chìm dưới dòng nước. Thi thể cô gái trôi đến khu vực xã Mỹ Hạnh.

Công an xã Mỹ Hạnh tiếp tục phối hợp với Công an xã Hậu Nghĩa xác minh và tìm kiếm nạn nhân nam còn lại.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn