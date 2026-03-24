Lý Hoàng Nam và Sophia Phương Anh chiến thắng tại Vietnam Pickleball Awards 2025

Sự kiện Vietnam Pickleball Awards 2025 lần đầu tiên tôn vinh các cá nhân và tập thể xuất sắc của pickleball Việt Nam đã diễn ra đêm 23-3 tại TP HCM, thu hút các tay vợt hàng đầu, nhiều ngôi sao của làng giải trí cùng đông đảo khán giả.

Được chú ý nhất trong tổng số 18 hạng mục giải thưởng là các danh hiệu "Nam, nữ vận động viên xuất sắc nhất năm", thực sự là cuộc cạnh tranh của những tay vợt hàng đầu.

Ở nội dung nam, Lý Hoàng Nam - cựu số 1 quần vợt Việt Nam – giành chiến thắng thuyết phục để được trao danh hiệu "Nam vận động viên xuất sắc nhất năm", vượt qua cả Trần Ngọc Triệu lẫn Đỗ Minh Quân theo kết quả bình chọn của khán giả và ban giám khảo chuyên môn.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của Lý Hoàng Nam với chức vô địch đơn nam Giải vô địch quốc gia và danh hiệu vô địch PPA Asia Tour Hàng Châu (Trung Quốc). Kỹ thuật điêu luyện từ quần vợt kết hợp tinh thần bền bỉ giúp anh khẳng định vị thế hàng đầu trong làng pickleball Việt Nam.

Ở hạng mục cá nhân nữ, Sophia Phương Anh là người chiến thắng, thậm chí còn giành đủ hat-trick ba danh hiệu xuất sắc cá nhân, đôi nữ và đôi nam - nữ. Cô vượt qua hai đối thủ nặng ký Trúc Panda, Bình Rafa ở hạng mục "Nữ vận động viên hay nhất"; cùng với Lê Xuân Đức giành danh hiệu "Đôi VĐV nam - nữ xuất sắc nhất" và chiến thắng luôn nội dung "Đôi VĐV nữ xuất sắc nhất" cùng với Sophia Huỳnh Trần.

Danh hiệu "Đôi nam vận động viên xuất sắc nhất" thuộc Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển - cặp "ông cháu" chuyên tennis nay thống trị pickleball năm 2025. "Nữ VĐV 40+ hay nhất" thuộc về Cao Thùy Dung, "Nam VĐV 40+ hay nhất" được trao cho Đỗ Minh Quân. Hai tài năng trẻ Suri Bảo Hân (nữ U18) và Lê Xuân Đức (nam trẻ) được vinh danh "Vận động viên triển vọng".

Ca sĩ Tuấn Hưng giành danh hiệu "Nam nghệ sĩ hoạt động pickleball nổi bật nhất", Hiền Hồ thắng ở hạng mục "Nữ nghệ sĩ hoạt động pickleball nổi bật nhất".

VPA 2025 - khởi xướng năm 2025 và được tổ chức đầu năm 2026 - ghi nhận các cá nhân, câu lạc bộ, giải đấu, cộng đồng có đóng góp tích cực, lan tỏa phong trào pickleball bùng nổ tại Việt Nam.

