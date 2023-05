Nghệ An: Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử

Ngày 7/5, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) đang khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối Nghệ An – Hà Tĩnh).

Xe máy nạn nhân bỏ lại trên cầu tối 6/5.



Trước đó, vào tối 6/5, khi đi trên cầu Bến Thủy, nhiều ngươi dân phát hiện có chiếc xe máy để lại nghi của người giao hàng cùng giấy tờ tùy thân, tuy nhiên không thấy người đâu.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng máy cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Qua giấy tờ tùy thân, bước đầu, danh tính được xác định là anh P.V.S. (SN 1995).

Tác giả: Thái Đức

Nguồn tin: Báo Công Lý