Nghệ An: Đúng ngày giỗ con gái đầu t.ử v.o.n.g vì đ.u.ố.i n.ư.ớ.c, mẹ ngã quỵ khi tiếp tục phát hiện t.h.i t.h.ể con út 18 t.h.á.n.g t.u.ổ.i dưới ao

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 22/9, nguồn tin từ Công an xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) xác nhận, thi thể bé T.Q.A. đã được tìm thấy.

Như thông tin đã đưa, khoảng 16h30 ngày 21/9, bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc), chơi trước nhà. Khoảng 15 phút sau đó, gia đình không thấy bé nên tỏa đi tìm và trình báo cơ quan chức năng.



Trong đêm, chính quyền xã Trung Lộc phối hợp công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân và người thân của bé Q.A. tổ chức tìm kiếm.

Đến rạng sáng 22/9, thi thể bé gái được tìm thấy dưới ao nước gần nhà.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Vietnamnet, theo lãnh đạo xã, gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau sự việc, người mẹ ngã quỵ trong đau đớn bởi hôm nay cũng đúng 4 năm ngày mất của chị gái bé A.

“Gia đình nạn nhân có 4 người con, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cách đây 4 năm, một người con gái đã tử vong do đuối nước. Đau xót thay, đúng ngày giỗ của người chị, gia đình lại phát hiện thi thể người em cũng tử vong vì đuối nước”, lãnh đạo xã Trung Lộc chia sẻ.

Xuyên đêm tìm kiếm bé Q.A. Ảnh: Q.Dũng



Cũng theo lãnh đạo xã Trung Lộc, ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số.

