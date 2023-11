Nam thanh niên hùng hổ tát vào mặt CSGT

Ngày 27-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Thắng (SN 1986; ngụ xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trương Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 3-11, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Hà Trung khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường liên xã từ Hà Bình đi Hà Tân (huyện Hà Trung) đã phát hiện Trương Văn Thắng điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Thắng không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà còn hùng hổ dùng tay tát vào mặt CSGT, là một thành viên trong tổ công tác. Trước hành vi này, tổ công tác đã khống chế, đưa Thắng về trụ sở Công an xã Hà Bình để lập biên bản vi phạm.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.

