Nam thanh niên đâm gần 10 nhát dao khiến trung uý công an ở Thái Bình tử vong khai gì?

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ được nghi phạm đâm tử vong trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đêm hôm trước.

Theo cơ quan công an, sau khi bị bắt giữ, qua khai thác nhanh, nghi phạm khai tên Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, người xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nghi phạm Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại tỉnh Ninh Bình. Công an Thái Bình sau đó đã di lý Mạnh về trụ sở công an tỉnh.

Theo các nguồn tin từ quê nhà nghi phạm, sau khi gây án, Mạnh trở về nhà ở xã Quang Bình, tỏ ra rất sợ hãi và không biết nạn nhân đã tử vong.

Đối tượng Võ Tiến Mạnh, kẻ đâm tử vong Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Mạnh nói với người thân tối qua đi thăm người yêu ở thị trấn An Bài bên huyện Quỳnh Phụ, bị một nam thanh niên đến truy hỏi. Không biết đó là công an, tưởng là thanh niên trong khu dân cư đến đánh mình nên Mạnh đã rút dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà.

Sáng nay, 23/9, nghi phạm Mạnh cùng mẹ sang quê ngoại ở tỉnh Ninh Bình để lo làm giỗ cho bà ngoại. Khi biết tin nạn nhân bị mình đâm chém đêm qua là công an và đã tử vong, Mạnh càng lo sợ, uống thuốc ngủ định tự tử.

...

Mẹ nghi phạm thấy con như vậy liền gọi điện báo cho chồng. Khi hiểu đầy đủ câu chuyện, người cha nghi phạm đã yêu cầu vợ khuyên con đầu thú, gửi vị trí để Công an Thái Bình biết, đến dẫn giải.

vào hơn 23h đêm 22/9, nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố số 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ xuất hiện đối tượng lạ, với nhiều biểu hiện khả nghi, Công an thị trấn đã cử trung úy Đỗ Văn Tú xuống hiện trường xác minh.

Trong quá trình truy vấn đối tượng, trung úy Đỗ Văn Tú bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Ngay sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường trong khi trung úy Đỗ Văn Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (huyện Quỳnh Phụ) nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, trung úy hy sinh sau khi bị đâm gần 10 lần vào người, mặt, cổ, tay, chân, trong đó có 1 vết đâm vào tim, 1 vết đâm vào thân trái.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn