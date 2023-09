Thái Bình: Điều tra vụ trung úy công an bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Theo chia sẻ của vị lãnh đạo này, khoảng 21h30 ngày 22/9, người dân báo tin có một nam thanh niên (không phải người địa phương) đã nhiều lần liên tiếp đứng tại vị trí thuộc tổ 5, thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Một chiến sĩ công an ở Thái Bình bị đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Trung úy Đỗ Văn T. (25 tuổi) - Công an thị trấn An Bài có mặt tại hiện trường, đến gần nam thanh niên để thực hiện kiểm tra. Bất ngờ, Trung úy T. bị người này dùng dao đâm tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Phụ thông tin thêm, nghi can sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng công an hiện đang thực hiện rà soát, truy tìm nghi can.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Trung úy Đỗ Văn T. hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ. Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ đang thực hiện báo cáo các cơ quan liên quan về vụ việc này, báo Giao Thông đưa tin.

Vụ việc nói trên hiện tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

