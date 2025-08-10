Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy

Công ty Trung Thủy thành lập năm 2006, có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên (TP Hải Phòng), được biết đến là doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ bản tại Hải Phòng.

Khu vực triển khai dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (Hải Phòng) có vốn 557 tỷ đồng do liên danh Công ty Trung Thủy - Công ty Việt Úc trúng thầu.





Lê Văn Thủy nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, với cương vị Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên mới đây, Công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Điệp (SN 1986, có cùng địa chỉ cư trú với bị can Lê Văn Thủy).

Trong những năm qua, doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu xây dựng, dự án sử dụng vốn đầu tư công có giá trị mỗi gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ năm 2021, Công ty Trung Thủy liên danh cùng Công ty Cổ phần Việt Úc (Hải Phòng) trúng gói thầu dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỷ đồng, khi đó do UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng (cũ) làm chủ đầu tư.

Theo tiến độ kế hoạch, dự án hoàn thành vào năm 2024, nhưng đến nay vẫn đang trong tình trạng dở dang.

Liên quan đến dự án này, trước đó vào tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Nhung (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Úc) và 1 nhân viên kế toán của công ty này để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

