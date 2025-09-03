Nam thanh niên đ.u.ố.i n.ư.ớ.c t.ử v.o.n.g khi đi bắt ếch ở Hà Tĩnh

Ngày 02/09, thông tin từ UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có một nam thanh niên bị đuối nước tử vong khi đi bắt ếch.

Trước đó, tối 01/09, anh N.T.Đ (17 tuổi, trú tại thôn 1 Bồng Giang, xã Mai Hoa) đi bắt ếch đến sáng 02/09 không thấy về.

Nhận được thông tin, Công an xã Mai Hoa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm.

Gia đình đang tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số.

Đến khoảng 8h ngày 02/09, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Đ tại bờ sông thuộc địa phận thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa.

Sau đó, Công an xã Mai Hoa đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức tang lễ.

Trước đó, ngày 01/09, ông N.Đ.N (71 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) đi thả lưới ở cánh đồng trước trụ sở UBND xã Tứ Mỹ cũng bị đuối nước tử vong.

Tối 30/8, anh N.V.Q (SN 1982, trú tại thôn Thiên Thai, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) đi thả lưới tại khu vực cầu Kè thuộc địa phận thôn Thiên Thai cũng bị đuối nước tử vong.

