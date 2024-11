Nam thanh niên chạy xe máy va vào thanh chắn cầu tử vong

Công an TP Tân An, Long An đang điều tra nguyên nhân vụ thanh niên chạy xe máy không biển số va chạm thanh chắn lên cầu, ngã xuống đường tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h20 ngày 10/11, nam thanh niên điều khiển xe máy không biển số, chạy trên tuyến Vành đai TP Tân An từ hướng quốc lộ 1 đi thị xã Kiến Tường.

Khi lên dốc cầu Rạch Chanh thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An), thanh niên này đã không làm chủ tay lái để xe va chạm vào thanh chắn cầu, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm sát thành cầu, cách chiếc xe máy khoảng 30m, phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Lợi Bình Nhơn có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp CSGT Công an TP Tân An điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, nạn nhân được xác định tên T (22 tuổi, ngụ phường 4, TP Tân An, Long An).

