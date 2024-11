Đang ngồi hát karaoke, người phụ nữ bị chồng đâm tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sinar Harian đưa tin, nạn nhân Hertalina br Simanjuntak đang hát karaoke cùng gia đình thì bất ngờ bị chồng đâm tử vong vào ngày 2/11, ở Indonesia.

Trong đoạn clip phát trực tiếp dài 32 giây, các thành viên trong gia đình bị sốc và liên tục la hét khi Agus Herbin Tambun bất ngờ tấn công và đâm vợ mình khi cô đang hát karaoke.

Người phụ nữ mặc áo hồng bị chồng tấn công trong lúc hát karaoke.

...



Theo báo cáo, anh ta đã tấn công từ phía sau trong lúc cô mất cảnh giác. Người đàn ông đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ việc và gia đình nạn nhân đã đưa cô đến Bệnh viện Chevani, nơi cô được tuyên bố đã tử vong.

Sau khi báo cáo với cảnh sát, Agus đã bị bắt giữ thành công trong vòng chưa đầy 24 giờ khi đang trốn tại nhà một người họ hàng.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm thừa nhận hành động của mình xuất phát từ cảm giác tổn thương và ghen tuông vì Hertalina vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ .

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn