Nam MC bị chỉ trích dữ dội vì chạm ngực nữ trợ lý

Theo China Times, MC kỳ cựu Đài Loan Hồ Qua đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một đoạn ghi hình chương trình anh tham gia lan truyền trên mạng, cho thấy tay nam MC trượt xuống vùng ngực của nữ trợ lý dẫn chương trình.

Cụ thể, chương trình Tổng hợp đại tập hợp có đoạn nữ trợ lý Bông Bông ngồi ôm bóng trên ghế, còn Hồ Qua phải ngồi lên đùi cô để ép bóng nổ. Khi Hồ Qua đưa tay định giữ vai đồng nghiệp, bàn tay ông bất ngờ trượt xuống vị trí ngực. Hình ảnh được người xem chụp lại và đăng lên Threads, nhanh chóng thu hút nhiều bình luận phẫn nộ.

“Không thể gọi là vô tình”, “gây phản cảm”, “không bàn nam hay nữ, động tác này nhìn đã thấy không phù hợp”, “có cảm giác bị xâm phạm”, là một số bình luận của khán giả. Trong khi đó, số khác cũng cho rằng đây chỉ là tình huống tay trượt do ghế gãy và cử động không kiểm soát.

Hình ảnh gây tranh luận của MC Hồ Qua. Ảnh: China Times.

Trước tranh cãi, ngày 18/11, đơn vị sản xuất chương trình đã ra thông báo xin lỗi, cho biết ê-kíp luôn hướng đến nội dung vui vẻ và lành mạnh, song trong quá trình trò chơi, những tiếp xúc cơ thể đôi khi khó tránh.

“Chúng tôi xin lỗi vì tình huống tiếp xúc không phù hợp xuất hiện trong buổi ghi hình hôm nay. Chương trình sẽ rà soát lại thiết kế trò chơi và quy trình thực hiện để ngăn ngừa sự việc tương tự”, BTC viết.

Với bề dày hơn 25 năm phát sóng, Tổng hợp đại tập hợp là một trong những chương trình ngoại cảnh ăn khách nhất của truyền hình Đài Loan, thường xuyên ghi hình tại các địa phương và tạo tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả.

Hồ Qua được xem là gương mặt gắn bó lâu năm và giữ vai trò dẫn dắt chính. Chương trình cũng nổi tiếng với loạt trò chơi vận động đòi hỏi tiếp xúc gần, từng nhiều lần gây tranh luận về mức độ an toàn và sự thoải mái của nghệ sĩ tham gia.

