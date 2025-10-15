Mỹ truy tố chủ tịch 'tập đoàn lừa đảo' trá hình ở Campuchia, thu số bitcoin kỷ lục

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group Chen Zi, tịch thu lên đến 127.271 bitcoin, tương đương 14,2 tỉ USD - Ảnh: PRINCE GROUP

Theo báo Wall Street Journal, ngày 14-10 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ chính thức chỉ định Tập đoàn Prince Group (Campuchia) là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, áp đặt biện pháp trừng phạt khiến các công ty và cá nhân Mỹ không được phép giao dịch với tập đoàn này.

Giá trị tài sản tịch thu kỷ lục

Đồng thời Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành tịch thu khoảng 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 14,2-15 tỉ USD, biến đây thành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Đây là hành động trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ nhắm vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Số bitcoin bị tịch thu thuộc về ông Chen Zhi (38 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Prince Group.

Ông Chen là doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc, nhưng đã từ bỏ quốc tịch để nhập tịch Campuchia.

Ngày 8-10, Tòa án liên bang quận Brooklyn (New York, Mỹ) đã truy tố ông Chen với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền có tổ chức.

Các công tố viên cho rằng số bitcoin này là sản phẩm từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Tuy nhiên vụ tịch thu vẫn cần chờ phê duyệt của tòa án, để chính thức có hiệu lực vĩnh viễn.

Ngoài ông Chen, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt hơn 100 pháp nhân và một số cá nhân liên quan. Anh cũng tham gia vào nỗ lực này khi trừng phạt 6 pháp nhân và 6 cá nhân, với tổng cộng 146 người thuộc Prince Group bị trừng phạt.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố: "Những kẻ chủ mưu đằng sau các trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đang phá hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương".

Hoạt động lừa đảo núp bóng đế chế kinh tế

Công trường một tòa nhà lớn đang được Prince Group thi công tại Campuchia - Ảnh: BLOOMBERG

Theo cáo trạng, ông Chen Zhi và đồng bọn bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn để thực hiện lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Bản cáo trạng còn cho hay ông Chen trực tiếp quản lý các khu phức hợp lừa đảo, theo dõi lợi nhuận, và trực tiếp ra lệnh đánh đập công nhân bị coi là "gây rối".

Trong một trường hợp, ông Chen được cho là chỉ thị cụ thể rằng nạn nhân không nên "bị đánh đến chết", theo Bộ Tư pháp Mỹ. Nhân vật này cũng bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng chính trị và chi hối lộ để che chở hoạt động tội phạm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, Prince Group hiện vận hành ít nhất 10 trung tâm lừa đảo tại Campuchia, thực hiện các hình thức lừa đảo "nuôi heo".

Các nhân viên lừa đảo "vỗ béo" mục tiêu bằng cách dụ dỗ họ vào các mối quan hệ tình cảm trực tuyến, đồng thời vạch ra các kịch bản đầu tư tài chính hấp dẫn.

Sau đó nạn nhân bị "mổ", tức dụ chuyển tiền. "Tình nhân" của họ lập tức biến mất cùng với số tiền này. Tiền thu được sau đó được "rửa" thông qua các công ty cờ bạc trực tuyến và hoạt động "đào" tiền điện tử.

Ngoài ra, Prince Group còn bị tố thu lợi từ các hình thức lừa đảo khác, bao gồm tống tiền tình dục (sextortion), tham nhũng, cờ bạc bất hợp pháp và buôn người. Trong hình thức tống tiền tình dục, nạn nhân bị tống tiền bằng các tài liệu nhạy cảm, thường do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Các hoạt động lừa đảo đã mang về cho Prince Group hàng tỉ USD lợi nhuận, giúp tập đoàn này xây dựng một "đế chế kinh tế" trong các lĩnh vực bất động sản, giải trí và ngân hàng.

Ngoài ra, ông Chen cũng đã dùng tiền từ các hoạt động bất chính mua một bức tranh Picasso thông qua một sàn đấu giá ở New York (Mỹ), một du thuyền hạng sang đăng ký tại Singapore...

Wall Street Journal cho biết ông Chen hiện vẫn tự do. Nếu bị kết tội và bị bắt, ông có thể đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù tại Mỹ.

Đại diện Prince Group và ông Chen chưa bình luận về những diễn biến mới trên. Trước đây, tập đoàn này đã phủ nhận có tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

