Sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc, tra tấn đến chết khi sang Campuchia

Theo thông tin từ cảnh sát và gia đình ngày 10/10, nạn nhân, được gọi là A (22 tuổi), rời nhà ở Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang vào ngày 17/7. Anh nói với gia đình rằng sẽ tới Campuchia để tham dự một triển lãm, theo Korea Times.

Khoảng một tuần sau, gia đình nam sinh viên nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói giọng Trung - Hàn, thông báo: “A đã gây rắc rối ở đây và đang bị giam giữ. Hãy gửi 50 triệu won (35.000 USD), chúng tôi sẽ thả anh ta".

Gia đình A ngay lập tức liên hệ với Đại sứ quán Campuchia và cảnh sát địa phương, nhưng không thể xác định nơi anh bị giam. Cuộc liên lạc với nhóm bắt cóc bị cắt đứt sau 4 ngày.

Hai tuần sau, vào ngày 8/8, thi thể của A được tìm thấy gần núi Bokor, tỉnh Kampot - nơi anh bị giam giữ. Đại sứ quán Campuchia và chính quyền địa phương xác nhận nguyên nhân tử vong là ngừng tim do tra tấn và đau đớn tột độ.

Dù nguyên nhân đã được làm rõ, thi thể A vẫn chưa được đưa về Hàn Quốc. Do các thủ tục khám nghiệm và hỏa táng tại địa phương, dự kiến cuối tháng này, gia đình mới có thể đưa A về.

"Giấy chứng tử ghi rõ em tôi chết vì ngừng tim do bị tra tấn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh em ấy phải chịu đựng là cả nhà không thể ngủ được. Em vẫn chưa được về nhà, thi thể em vẫn nằm trong phòng lạnh ở Campuchia. Cảm giác như em đang bị giết thêm một lần nữa", một người thân của A nói.

Các vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia đã gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Số vụ được ghi nhận tăng từ khoảng 10-20 vụ mỗi năm trong giai đoạn 2022-2023, lên 220 vụ vào năm ngoái và 330 vụ chỉ tính đến tháng 8 năm nay.

Trước tình hình đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo du lịch vào ngày 17/9, nâng mức cảnh báo đối với Phnom Penh lên cấp độ 2 (xem xét lại việc đi lại), đồng thời áp dụng cảnh báo đặc biệt cấp 2,5 cho các khu vực nguy cơ cao như Sihanoukville, núi Bokor và Bavet.

