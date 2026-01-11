Mỹ không kích dữ dội các mục tiêu trên khắp Syria

Máy bay Mỹ xuất kích để tấn công các mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, rạng sáng 11/1 (giờ Hà Nội) đã phối hợp với "các lực lượng đồng minh" tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu có liên quan đến khủng bố IS trên khắp lãnh thổ Syria.

"Những cuộc tấn công này là một phần của Chiến dịch Hawkeye Strike, được phát động và công bố vào ngày 19/12/2025 theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm đáp trả cuộc tấn công chết người của IS nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria ở Palmyra vào ngày 13/12/2025", CENTCOM thông tin.

Trong vụ việc nêu trên, giới chức Mỹ xác nhận các phần tử khủng bố IS đã phục kích lực lượng của Washington, khiến 2 quân nhân và một phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng.

Nguồn tin của hãng CNN cho biết, trong đợt tập kích ngày 11/1, Mỹ đã triển khai hơn 20 máy bay quân sự để khai hỏa hơn 90 quả đạn có độ chính xác cao nhắm vào 35 mục tiêu. Quân đội Mỹ chưa nêu thiệt hại của IS sau loạt vụ tập kích.

"Thông điệp của chúng tôi vẫn rất mạnh mẽ: nếu các người làm hại binh lính của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt các người ở bất cứ đâu trên thế giới, bất kể các người cố gắng trốn tránh ra sao", quân đội Mỹ tuyên bố.

Đợt tập kích mới nhất của Mỹ được tiến hành trong bối cảnh tình hình ở khu vực Aleppo của Syria đang diễn biến xấu đi do các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng dân quân người Kurd. Trước đó, các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nhiều tay súng người Kurd đã từ chối rút lui theo thỏa thuận.

