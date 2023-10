Mua Toyota Vios trong tháng 10 tiết kiệm tới hơn 60 triệu đồng

Cụ thể, từ ngày 1/10 đến hết 30/10, tất cả khách hàng mua và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nhưng không vượt quá mức tối đa theo từng phiên bản. Cụ thể, Vios G: 30 triệu đồng, Vios E-CVT: 26,5 triệu đồng; Vios E-MT: 24 triệu đồng. Kết hợp với chính sách hỗ trợ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước từ Chính phủ sẽ giúp khách hàng được miễn phí tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tương đương với giá trị hơn 60 triệu đồng.



Doanh số bán ra trong tháng 9/2023 của Toyota Vios đạt 1.496 xe nhờ sự ủng hộ và tin tưởng từ phía khách hàng đối với chất lượng sản phẩm cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn mà Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý đem đến cho khách hàng trong thời gian qua.

Tiếp nối các giá trị cốt lõi từ thế hệ trước như bền bỉ, tiết kiệm, đáng tin cậy và sự nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm về thiết kế nội - ngoại thất, gia tăng tiện nghi như trang bị màn hình 9-inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cổng sạc USB Type C dành cho hàng ghế sau. Điểm đáng giá khác ở Vios 2023 là việc được nâng cấp thêm 2 tính năng thuộc gói an toàn TSS là hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường, mang đến sự yên tâm hơn cho người dùng trong mọi hành trình.

Trong thời điểm cuối năm cận kề, chương trình khuyến mãi tháng 10/2023 từ hãng xe Nhật dành cho Toyota Vios cộng với hỗ trợ từ Chính phủ được coi là đòn bẩy, mang đến cơ hội sở hữu ô tô dễ hơn bao giờ hết cho nhiều gia đình.

Tác giả: LH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn