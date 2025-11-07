Mùa hoa súng nơi miền di sản

Những bông súng vươn mình khoe sắc. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Những bông súng vươn mình khoe sắc. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Ngắm sắc hoa súng lung linh nhuộm hồng dòng sông Ngô Đồng là trải nghiệm khó quên đối với du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Giữa không gian sơn thủy hữu tình, từng cánh hoa súng mảnh mai nổi bật trên mặt nước phẳng lặng. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Tác giả: Thùy Dung
Nguồn tin: vietnamplus.vn