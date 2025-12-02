Chè cua Cà Mau gây tranh cãi

Chè cua là món đắt hàng nhất trong Ngày hội Cua Cà Mau lần II năm 2025. Ảnh: Cà Mau có gì?.



Trong Ngày hội Cua Cà Mau lần II năm 2025 diễn ra ngày 16-22/11, chè cua Cà Mau trở thành món ăn được chú ý nhờ hương vị gây tò mò. Sau khi ngày hội bế mạc, chè cua tiếp tục được nhiều thực khách "truy lùng" để thưởng thức.

Song, món ăn này đang gây không ít tranh cãi bởi hình dáng và kết cấu có nhiều điểm tương đồng với chè bột lọc heo quay - một đặc sản nổi tiếng ở Huế, xuất hiện từ khoảng 200 năm trước, dành làm món tráng miệng cung đình cho vua chúa. Chính từ đây, nhiều ý kiến cho rằng chè cua Cà Mau không gọi là món ăn sáng tạo.

Đầu bếp Nguyễn Ái Linh (30 tuổi, xã Đất Mũi), người thực hiện chè cua, cho biết thực tế, món ăn được lấy cảm hứng từ chè bột lọc bọc heo quay của TP Huế, biến tấu lại bằng thịt cua. Đây là một phiên bản táo bạo nhưng lạ miệng, mang nét đặc trưng địa phương, nhằm tôn vinh thịt cua - đặc sản của Cà Mau, dựa trên cùng kỹ thuật nấu "bọc bột lọc".

Điểm giống nhau chỉ nằm ở phần vỏ bột lọc bọc nhân mặn, còn nguyên liệu và hương vị hoàn toàn khác. Ngoài ra, phần hình dáng còn lấy cảm hứng từ chè trôi nước của khu vực miền Tây.

"Nếu heo quay nấu chè được, cua cũng vậy. Tôi đã nghiên cứu cách làm nhiều tuần để cho ra chè thành phẩm mang vị mặn và ngọt. Sự đối lập này tượng trưng cho nguồn nước ở Cà Mau, giao thoa giữa vùng nước ngọt vùng U Minh Hạ và vùng nước mặn xứ Năm Căn - Đất Mũi", cô nói với Tri Thức - Znews.

... Chè cua của đầu bếp này từng đạt giải nhất Vua đầu bếp cua năm 2022. Ảnh: Saigon Foodie.



Theo đầu bếp này, thịt cua chọn lọc từ những con chắc, có gạch son để phần nhân có màu cam đẹp mắt. Cua được hấp chín và xé nhỏ, phần thịt sẽ xào một lần, khử mùi tanh với hành lá, sau đó xào cùng đậu xanh để làm nhân, tạo vị mặn béo hài hòa.

Bột nếp được sử dụng làm vỏ của viên chè cua, trong khi chè bột lọc heo quay làm từ bột năng. Phần bột được nhồi mịn cùng hoa đậu biếc, tạo màu xanh dương tượng trưng cho biển, sau đó bọc nhân cua ở giữa và vo tròn. Các viên chè được luộc chín và thả vào nước đường phèn, lá dứa và gừng.

"Chè cua thành phẩm có vị mặn của phần nhân, bên ngoài là lớp vỏ dẻo, thấm vị ngọt thanh của đường phèn. Món ăn hoàn toàn mất đi mùi tanh", đầu bếp Ái Linh khẳng định.

Trong ngày hội, chè cua được bán với giá 69.000 đồng/3 viên. Mức giá này không đắt đỏ, bởi thịt cua vốn không rẻ. Mặt khác, chi phí mặt bằng và vận hành trong khuôn khổ lễ hội cũng cao hơn. Khi thưởng thức, đa số thực khách đều bất ngờ vì hương vị dễ chịu của món ăn.

Cua Cà Mau, đặc biệt là cua Năm Căn vốn nổi tiếng chắc thịt, ngọt, gạch béo và từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vinh danh trong top 100 món ăn đặc sản Việt Nam giai đoạn 2020-2021, đồng thời xác lập kỷ lục 69 món ăn chế biến từ cua năm 2022.

Sự mới lạ của chè cua được kỳ vọng góp phần đưa đặc sản Cà Mau trở thành biểu tượng mới trong hành trình quảng bá ẩm thực địa phương đến du khách.

Tác giả: Trúc Hồ

Nguồn tin: znews.vn