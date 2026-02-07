Một quốc gia Đông Nam Á giấu tên đặt mua 100 xe bọc thép Patriot

Xe bọc thép Patriot. Ảnh: Czechoslovak Group



Đơn hàng bao gồm nhiều biến thể của nền tảng Patriot, phục vụ lực lượng lục quân hiện đại, như xe mang súng cối, xe chỉ huy, xe chở quân bọc thép, xe chiến đấu bộ binh bánh lốp và các phiên bản xe cứu thương bọc thép.

Theo ông Vladimír Stulančák, Tổng giám đốc Excalibur Army, công ty chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống lục quân, chủ yếu dựa trên khung gầm Tatra. Hợp đồng tại Đông Nam Á phản ánh sự tin tưởng của đối tác, đồng thời tiếp nối các hoạt động xuất khẩu trước đây của doanh nghiệp tại khu vực, trong đó có hệ thống cầu dã chiến và bệ phóng rocket.

Xe bọc thép Patriot được phát triển trên khung gầm bánh lốp việt dã của Tatra, với thiết kế ống sống trung tâm và hệ thống bán trục độc lập, giúp duy trì khả năng cơ động cao trong điều kiện khó khăn.

Đây là đơn hàng xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay đối với nền tảng Patriot, cho thấy tính linh hoạt và khả năng đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: congly.vn