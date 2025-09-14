Một h/ọc si/nh đu/ối/ n/ư/ớc t/ử v/ong khi tắm hồ cá ở Hà Tĩnh

Ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh tử vong thương tâm.

Theo đó, chiều ngày 13/9, một nhóm 3 em nhỏ ở phường Hoành Sơn rủ nhau đến hồ cá bỏ hoang tại tổ dân phố Hồng Sơn, phường Hoành Sơn để chơi rồi xuống tắm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HS.

Trong lúc tắm, cháu N.T.X (SN 2017, trú tổ dân phố Thắng Lợi, học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kỳ Phương) không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, 2 em nhỏ đi cùng đã hô hoán, tìm người tới giúp.

Một lúc sau, người dân vớt được nạn nhân lên bờ, nhưng cháu bé đã tử vong.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

