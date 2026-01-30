Không khí lạnh tràn về, miền Bắc lại rét đậm, có nơi dưới 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 30-1, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Dự báo sắp có đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nước ta



Khoảng gần sáng và ngày 31-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Bao giờ không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30-1 và ngày 31-1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ chiều ngày 31-1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C; vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Khu vực Hà Nội, đêm 30-1 và ngày 31-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều ngày 31-1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

...

Các chuyên gia cảnh báo từ ngày 1-2 đến sáng 4-2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh còn gây gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Trong đó, vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 31-1, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1-2 m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Từ ngày 1-2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Từ chiều và tối 1-2, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Tác giả: Thuỳ Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động