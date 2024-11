Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người tình trong phòng trọ

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Lê Nguyên Khôi (SN 1982, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân sống ở khu vực ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nghe thấy tiếng cự cãi, la hét cầu cứu phát ra từ căn nhà do Khôi thuê để sống như vợ chồng với chị T.T.T.Q. (SN 1985).

Hiện trường vụ giết người được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Q. bị thương tích nặng ở vùng bụng, mất nhiều máu, bất tỉnh. Mọi người gọi xe cứu thương đưa chị Q. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Thời điểm này Khôi đã buông hung khí và đến Công an xã đầu thú. Công an huyện Cần Giuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu Khôi khai giữa Khôi và chị Q. thời gian sống chung nảy sinh mâu thuẫn tình cảm. Sáng nay, 2 người tiếp tục mâu thuẫn cự cãi nên trong lúc nóng giận, không kìm được cảm xúc, Khôi đã gây ra vụ việc trên.



