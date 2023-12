Ngày nay, rất nhiều hộ gia đình đã chuyển sang sử dụng các loại smart camera để bảo đảm an ninh cho ngôi nhà, con cái và tài sản của mình khi đi làm hay đi du lịch. Nhưng cũng giống với hầu hết thiết bị khác, smart camera vẫn có thể bị tin tặc tấn công.

Tuy nhiên để hack được camera an ninh thì không phải ai cũng làm được, họ phải là các chuyên gia có kiến thức về camera an ninh mạng. Và để tấn công camera từ xa thì phải mất rất nhiều công sức.

Mách bạn 7 cách nhận biết camera trong nhà bị hack. (Ảnh minh họa)



Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác đến từ người dùng khiến cho camera gia đình có thể bị dễ dàng tấn công như: Không thay đổi mật khẩu mặt định, lắp đặt camera ở vị trí quá thấp dễ bị đánh tráo, giao toàn quyền quản lý camera cho nhiều người (kỹ thuật viên camera, nhà mạng,...), đăng nhập tài khoản camera trên thiết bị khác không phải mình sở hữu...

Người dùng có thể giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bằng cách thay đổi mật khẩu truy cập thường xuyên. Nếu không thay đổi mật khẩu mặc định mà nhà lắp đặt cung cấp, kẻ tấn công có thể dễ dàng dò được mật khẩu và xâm nhập vào camera nhà bạn.

Cách nhận biết camera quan sát bị hack

Dưới đây là 7 cách giúp bạn nhận biết camera quan sát trong nhà bị hack:

Tiếng động khác thường phát ra từ camera

Một trong những dấu hiệu cho thấy camera quan sát đã bị xâm nhập hoặc tấn công là khi có tiếng nói lạ hoặc tiếng ồn phát ra đầy bất thường từ camera. Tin tặc hay tội phạm mạng có thể đang xem và ghi lại mọi hoạt động của bạn, và họ bất cẩn lọt âm thành vào camera thông qua tính năng thoại 2 chiều.

Góc quay camera bị thay đổi

Camera giám sát của bạn có chế độ tùy chỉnh góc máy bằng phần mềm? Chúng tự động xoay vào các vị trí khác nhau trong nhà mà bạn không hề thiết lập? Rất có khả năng tin tặc đang điều khiển camera để thu thập thông tin bên trong ngôi nhà của bạn.

Đèn LED trên camera nhấp nháy

Nếu bạn đang sử dụng một camera trong hệ thống an ninh, hãy kiểm tra chúng. Bất cứ khi nào bạn thấy đèn LED nhấp nháy, điều đó đồng nghĩa với việc tin tặc đang cố gắng truy cập vào camera nhà bạn.

Đèn LED trên camera có tính năng thông báo tình trạng camera (đang hoạt động, đang thay đổi cài đặt, đang tải dữ liệu, cập nhật phần mềm,...). Vì thế nếu có sự tác động vào thì hệ thống đèn này sẽ nhấp nháy báo động, bạn có thể để ý tình huống này để dễ dàng nhận biết camera có bị tấn công hay không.

Camera tự bật lên sau khi đã tắt

Dù bạn đã tắt hết hệ thống camera an ninh, nhưng một trong các camera ấy lại tự động bật lên và sáng đèn LED. Điều này khẳng định rằng hệ thống an ninh của bạn đã bị hack.

Các thiết lập cài đặt camera bị thay đổi

Hãy kiểm tra các cài đặt bảo mật trên camera của bạn. Nếu thấy chế độ báo động hoặc vài thông số khác đã bị thay đổi, điều này có thể là do tin tặc đã đụng tay vào hệ thống của bạn.

Không truy cập được vào camera dù đã nhập đúng mật khẩu

Đột nhiên, một ngày bạn bị thoát ra khỏi tài khoản camera trên phần mềm và khi truy cập vào thì lại không được. Dù đã nhập đúng các thông tin cũng như mật khẩu camera an ninh. Điều đó chứng tỏ, hacker đã thay đổi mật khẩu camera của bạn, ngăn cản bạn truy cập vào hệ thống camera nhà mình.

Lưu lượng dữ liệu di động hay lưu lượng truy cập mạng thay đổi bất thường

Một cách khác để kiểm tra xem hệ thống camera an ninh của bạn có còn an toàn hay không là hãy theo dõi lưu lượng truy cập Internet của hệ thống mạng mà camera an ninh đang sử dụng.

Nếu xuất hiện một lượng truy cập bất thường hoặc lưu lượng tăng đột ngột cũng có nghĩa là tin tặc đang xâm nhập vào hệ thống camera của bạn, và chúng đang cố "tuồn" dữ liệu camera ra ngoài, điều này lý giải vì sao dữ liệu mạng tăng đột biến.

Tác giả: KHÁNH SƠN (Tổng hợp)

Nguồn tin: vtc.vn